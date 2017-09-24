القادسية يتسلم بطاقة مثناني

الدمام ـ حماد الدوسري | Sunday, 24 September 2017 - 00:00 am

وصلت ظهر أمس بطاقة التونسي محمد المثناني، لاعب فريق القادسية الأول لكرة القدم، بعد مماطلة الاتحاد القطري، ليسارع التونسي ناصيف البياوي مدرب الفريق بضمه للقائمة التي خاضت مباراة أمس أمام الفيصلي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1ـ1، على الرغم من أنه كان قد بنى خطته الفنية من دونه.

وكان الاتحاد القطري تأخر في إرسال البطاقة التي تتيح للاعب المشاركة مع القادسية، لأكثر من عشرة أيام، وتسبب ذلك في غيابه عن مباراة الاتفاق ضمن الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي.

ومباراة أمس هي أول مباراة يلعب فيها القادسية بلاعبيه الستة الأجانب.