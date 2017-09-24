الشعلة ينعش الخليج

الدمام ـ أحمد الداود | Sunday, 24 September 2017 - 00:00 am

انتعشت آمال الروماني تيدور مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم بعودة علي الشعلة، مهاجم الفريق بعد أن منحه الجهاز الطبي، الضوء الأخضر للدخول في التمارين الجماعية، بعد تجاوزه الاختبارات الطبية التي أجراها أمس الأول الجمعة، وسيكون الشعلة دعامة مهمة للفريق في مباراة الطائي الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى، وسيعوض الشعلة غياب البرازيلي جيلمانر الذي تعرض للطرد أمام جدة.

ميدانياً، ركز تيدور في تدريب أمس على الجوانب الهجومية، خاصة على الأطراف، والكرات الرأسية.