تياجو يصل وينضم إلى النجوم

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Sunday, 24 September 2017 - 00:00 am

وصل البرازيلي تياجو لوبيز، مدافع فريق النجوم الأول لكرة القدم الجديد إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وكان في استقباله سمير اليوسف المشرف العام على كرة القدم، وبدر الثاقب مدير الكرة، وكان اللاعب قد شارك في معسكر الفريق الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.

الجدير بالذكر، أن اللاعب خاض أولى تجاربه الاحترافية في الدوري السويسري، وبعدها لعب لأندية الأهلي الأردني وسداب وعمان العمانيين ومعيذر القطري.

من جهته، عبر البرازيلي تياجو لوبيز عن سعادته باللعب مع النجوم، متمنياً أن يساهم مع زملائه في تحقيق النتائج الإيجابية والمنافسة على المراكز المتقدمة في دوري الأمير فيصل بن فهد.