اليوم.. أخضر الصالات يواجه بطل مصر

القاهرة ـ واس | Sunday, 24 September 2017 - 00:00 am

يختتم اليوم المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات معسكره الإعدادي في العاصمة المصرية القاهرة، بملاقاة حامل لقب الدوري المصري لكرة قدم الصالات فريق ميت عقبة، وذلك على صالة ملعب القاهرة الدولي، وتأتي المباراة الودية في ختام المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لتصفيات غرب آسيا التي ستقام في العاصمة التايلاندية بانكوك، خلال الفترة من 10 حتى 12 نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى كأس أمم آسيا لكرة قدم الصالات في الصين 2018.

وكان الأخضر السعودي قد تعادل أمام نظيره المصري 5 ـ 5 في اللقاء الودي الذي جمعهما أمس على صالة ملعب القاهرة في الودية الثالثة.

وسجل أهداف الأخضر السعودي منصور الزهراني "3 أهداف"، ونواف العرون ومعاذ العسيري.

وعمد المدير الفني للمنتخب السعودي البلجيكي إيفينس هيرمانس خلال المواجهة إلى اللعب بأكثر من تشكيلة بهدف الوقوف على مستويات اللاعبين وتوظيفهم بالطريقة المناسبة.