المبطي يحقق الفضية.. ويضيف الميدالية العاشرة

عشق أباد ـ عبد الرحمن مشبب | Sunday, 24 September 2017 - 00:00 am

حقق الفارس الشاب خالد المبطي، لاعب المنتخب السعودي للفروسية المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات قفز الحواجز للفردي أمس السبت في ختام منافسات مسابقة الفروسية ضمن دورة الألعاب الآسيوية الخامسة للصالات المغلقة والفنون القتالية التي تختتم الأربعاء المقبل في العاصمة التركمانستانية عشق أباد.

وجاء تحقيق الفضية بعد أن تمكن المبطي من إنهاء الجولة النهائية بزمن 39:91 ثانية لينال بذلك المركز الثاني، في حين فاز بالذهبية القطري علي العطية، ونال لاعب منتخب إيران البرونزية.

وبهذه الميدالية يرتفع عدد الميداليات السعودية في الدورة إلى عشر ميداليات "3 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتان".

وتستكمل اليوم المنتخبات السعودية مشوار حصد الميداليات بدورة الألعاب في منافسات السباحة، على أن تنطلق مشاركة المنتخب السعودي للبولينج غدا الإثنين.