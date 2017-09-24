ميلان يسقط أمام سامبدوريا بثنائية

رويترز | Sunday, 24 September 2017 - 12:50 pm

تلقى إي سي ميلان الهزيمة الثانية في ست مباريات بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، عندما خسر 2-0 أمام مضيفه سامبدوريا اليوم الأحد.



وفاز ميلان في أول ست مباريات هذا الموسم، منها اثنتان في الدوري المحلي وأربع في الدوري الأوروبي قبل أن يخسر 4-1 أمام لاتسيو في الجولة الثالثة ثم اليوم.



ووضع دوفان زاباتا أصحاب الأرض في المقدمة بالدقيقة 72، قبل أن يضاعف ريكي ألفاريز النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة أرضية سكنت الزاوية البعيدة لمرمى جيانلويجي دوناروما حارس ميلانو.



ورغم إنفاق 230 مليون يورو (273.29 مليون دولار) خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة لإعادة بناء الفريق ليعود قوة أوروبية كبرى، إلا أن ميلانو يحتل المركز الخامس برصيد 12 نقطة وبفارق ست نقاط عن نابولي ويوفنتوس المتصدرين.



ويأتي سامبدوريا في المركز السادس متأخرا بنقطة واحدة عن ميلانو لكنه لعب خمس مباريات.