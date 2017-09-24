ماجد وهوساوي والمؤشر يزورون جمعية الأطفال المعوقين

مكة - الرياضية | Sunday, 24 September 2017 - 18:24 pm

زار ماجد أحمد عبدالله مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ومعتز هوساوي وسلمان المؤشر لاعبا النادي الأهلي اليوم الأحد، مركز جمعية الأطفال المعوقين في مكة، لمشاركة أطفال الجمعية فرحتهم باليوم الوطني، حيث قاموا بالتجول في أقسام المركز الطبية والتعليمية، واطلعوا على الخدمات المقدمة لهم من الأخصائيات والمعلمات والطرق الحديثة في علاج وتأهيل وتعليم هذه الفئة، تلا ذلك تم تطبيق برنامج جرب الكرسي التوعوي بمشاركة الضيوف، والذي أتاح لهم فرصة معايشة ظروف ومعاناة المعوق اليومية من خلال مرورهم ببعض العقبات التي قد يتعرض لها المعوق وهو يستخدم الكرسي المتحرك، وبالتالي التعرف عن قرب وبالتجربة المباشرة على حجم تلك الصعاب التي يواجهها المعوق في حياته اليومية، واكتشاف احتياجاته من التسهيلات المكانية والتصميمات المعمارية التي تيسر له حياته اليومية بالكرسي المتحرك، سواء في المنزل أو العمل أو المرافق العامة مثل المساجد والمستشفيات والأسواق وغير ذلك، ثم توجه الجميع إلى الساحة الخارجية للأطفال ومشاركة الأطفال اللعب بكرة القدم والتقاط الصور التذكارية.