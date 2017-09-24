إنتر ميلان يشدد الضغط على فرق صدارة الترتيب

روما - الفرنسية | Sunday, 24 September 2017 - 15:23 pm

شدد إنتر ميلان الضغط على نابولي ويوفنتوس المتصدرين بفوزه الصعب على مضيفه جنوى 1-0 مساء اليوم الأحد.



وواجه إنتر ميلان صعوبة كبيرة في تحقيق الفوز وانتظر حتى الدقيقة 88، لتسجيل هدفه عبر دانيلو دي امبروزيو.



ورفع الإنتر رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف نابولي ويوفنتوس بطل المواسم الستة الماضية اللذين تغلبا على سبال 3-2 وتورينو 4-0 على التوالي أمس السبت.



وينافس إنتر على مراكز الصدارة برغم الصعوبة التي يواجهها لتسجيل الأهداف، فقبل ثمانية أيام انتظر فريق المدرب لوتشيانو سباليتي حتى الدقائق العشر الأخيرة للفوز على كروتوني المتواضع، والثلاثاء الماضي جاء هدف التعادل لإنتر في مرمى مضيفه بولونيا 1-1 في الدقيقة 77.