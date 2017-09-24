رئيس الاتفاق للاعبين: أثق بكم.. وسنعود أقوى

الدمام - الرياضية | Sunday, 24 September 2017 - 21:50 pm

جدد خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق ثقته بلاعبي فريقه والجهازين الإداري والفني، وطالبهم خلال اجتماعه باللاعبين قبل بداية تدريب اليوم بنسيان خسارة الشباب الماضية بكامل تفاصيلها.



وقال الرئيس الاتفاقي للاعبيه: "لا زلت أثق بكم، وأدرك أنكم عملتم من أجل الفوز، لولا بعض الأخطاء، والآن لن يفيدنا توجيه أصابع الاتهام في هذا الاتجاه أو ذاك، كل ما يمكن أن نفعله تجديد الثقة في بعضنا".



وأضاف: "عن نفسي لا زلت أثق بكم، وفي الجهازين الإداري والفني، ومن الواجب أن يثق كل واحد منكم بزميله، سواء الاحتياطي أو الأساسي، وأن نثق جميعاً في الجهازين الإداري والفني، من أجل العودة بشكل أقوى في مواجهة الفيصلي المقبلة".