أندية الإمارات تتنافس على دعم الهلال

الرياض - أحمد الشمري | Sunday, 24 September 2017 - 23:31 pm

رحبت أندية الدوري الإماراتي بفريق الهلال الأول لكرة القدم، والذي اختار ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، أرضاً له في مواجهة نظيره بيرسبوليس الإيراني ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2017، فور وصوله إلى مطار البطين في أبوظبي.



وكتب نادي الجزيرة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مرحباً بكم في بلدكم، فخر أبوظبي يدعم الهلال".



فيما أعلن نادي الشارقة عن تكفله بتسيير حافلات لنقل الجماهير لمؤازرة الهلال في مهمته الآسيوية في ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.



في حين دعم نادي الوصل الإماراتي نظيره الهلال، وقال على صفحته الرسمية في موقع التواصل "تويتر": "نادي الوصل يدعم ممثل الخليج نادي الهلال السعودي في مهمته الآسيوية أمام بيروزي الإيراني، ويخصص 25 حافلة لنقل جمهور الهلال إلى ملعب المباراة".



كما أعلن نادي الوحدة الإماراتي عن تسخيره كامل إمكانياته لخدمة ممثل المملكة العربية السعودية، نادي الهلال في مواجهته المصيرية والهامة أمام بيروسبوليس الإيراني في الدور نصف النهائي لأبطال آسيا.