برانكو تنفس الصعداء بعد التأشيرة الطارئة

الرياض ـ أحمد الخلف | Monday, 25 September 2017 - 00:00 am

يسابق الكرواتي برانكو إيوانكوفيتش مدرب بیرسبولیس الإيراني الأول لكرة القدم لتعويض الغيابات في فريقه، وعلى رأسهم المدافع محمد أنصاري، وكمال كاميابينيا لاعب المحور، والمهاجم مهدي طارمي، إلا أنه تنفس الصعداء بعد انفراج مشكلة أحمد نور الله لاعب الوسط، بعد حل مشكلة تأشيرة سفره بسبب عمله الرسمي في الجيش الإيراني ولحاقه بالبعثة مساء أمس.

واجتمع برانكو بمساعديه في الجهاز الفني، وشدد على ضرورة إيجاد البدائل قبيل مواجهة الهلال السعودي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا غداً الثلاثاء. وفي السياق ذاته، أدى اللاعبون أول تدريباتهم في مقر النادي الإيراني في مدينة دبي الإماراتية، إذ قسم المدرب اللاعبين إلى مجموعتين وأجرى مناورة امتدت لـ 25 دقيقة، أتبعها بتدريبات تكتيكية استمرت لـ 35 دقيقة، ومن ثم تمارين الجري والسرعة، ليختتم اللاعبون التدريبات بتمارين الإطالة وتفكيك العضلات. كما أدى حسين ماهيني تدريبات انفرادية بالجري حول المضمار.