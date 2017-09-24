التنسيقي يحدد القمصان

| Monday, 25 September 2017 - 00:41 am

تقرر أن يعقد الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم والكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب فريق برسبوليس الإيراني لكرة القدم إلى جانب لاعب من كل فريق ظهر اليوم مؤتمراً صحفياً للحديث عن الجوانب الفنية المتعلقة بمباراة الفريقين مساء غد الثلاثاء. وسيسبق المؤتمر الصحفي للمدربين الاجتماع التنسيقي مع المنسق الآسيوي لتحديد قمصان الفريقين. يشار إلى أن مواجهة الذهاب ستكون على أرض ملعب الفريق الهلالي، على أن تكون مواجهة الإياب على أرض ملعب الفريق الإيراني.