غالي يغيب عن مواجهة الشباب

الرياض ـ حواس العايد | Monday, 25 September 2017 - 00:00 am

يغيب المصري حسام غالي قائد فريق النصر الأول لكرة القدم عن مواجهة الشباب في الجولة الخامسة من الدوري السعودي الجمعة المقبل بداعي الإصابة.

وكشفت لـ"الرياضية" مصادر طبية، أن أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها غالي في أحد المشافي الخاصة في الرياض أظهرت وجود تمزق في عضلة الساق الخلفية، يحتاج معها إلى الراحة والعلاج عشرة أيام. وكان غالي أصيب أثناء تدريبات الإحماء قبيل انطلاقة مباراة فريقه أمام الفيحاء الجمعة الماضي والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما في إطار الجولة الرابعة من الدوري.