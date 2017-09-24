رئيس النور: تراجع.. والهيئة: هات الختم

الدمام ـ أحمد الداود | Monday, 25 September 2017 - 00:00 am

أوضحت لـ"الرياضية" مصادر مطلعة، أن حسين العبكري رئيس النور المستقيل تراجع عن قرار الرحيل، وطلب من مكتب الهيئة العامة للرياضة في الدمام سحب استقالته التي تقدم بها قبل نحو ثلاثة أشهر.

فيما يُطالب النادي حاليا بسداد ثلاثة ملايين و900 ألف ريال، على نحو عاجل، وهي مبالغ بينت المصادر ذاتها، أن العبكري تعهد بسدادها في خطاب استقالته.

ولم تكلف الهيئة العامة للرياضة حتى أمس أحداً برئاسة النادي أو تعلن قبول الاستقالة رسمياً، غير أنها طالبت قبل أسبوع الرئيس المستقيل بتسليم الختم الرسمي للنادي إلا أن العبكري قرر التراجع عن الاستقالة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن قرار العبكري جاء بعد أن وافق أحمد العبندي نائبه على تولي المنصب، الذي كان يشغله بشكل مؤقت.

وأمام ذلك، بيّن لـ"الرياضية" حسين العبكري أن قرار عودته لم يأخذ طابع الرسمية بعد، مشدداً على أن هناك كثيرون يتمنون ذلك.

وقال: "العودة لم تصبح رسمية بعد، هناك بعض التحرك في هذا الجانب من الهيئة العامة للرياضة لكي أتراجع عن الاستقالة، هم طلبوا مني ذلك، ولكن لم يحدث شيء رسمي".