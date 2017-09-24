مواجهات الكبار أحرجت الفيحاء

المجمعة ـ محمد السناني | Monday, 25 September 2017 - 00:00 am

تمسك نادي الفيحاء باستمرار الرومانـــــي كونستانتين جالكا على رأس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، على الرغم من جمعه نقطتين فقط بعد مضي أربع جولات، مع إنفاقه أكثر من 50 مليون ريال قبل انطلاقة الدوري.

ودافع سعود الشلهوب رئيس الفيحاء عن جالكا، مؤكداً أنه يقدم عملاً مميزاً وقد ظهرت بصمته بشكل لافت أمام النصر الجمعة الماضي خلال المواجهة الدورية التي انتهت بالتعادل بهدفين، منهياً بذلك كل ما تردد عن تولي سامي الجابر المقال من تدريب الشباب دفة الأمور الفنية في النادي.

وأوضح لـ"الرياضية" سعود الشلهوب: "الفيحاء استقطب أكثر من ٢٠ لاعباً، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت من أجل تحقيق الانسجام بينهم".

وأضــــاف: "كانـــت مبارياتنا صعبة وأمام فرق كبيرة مثل الهلال بطل الدوري، والاتحاد بطل كأس ولي العهد، والنصر ثالث الدوري الموسم الماضي". وعن مواجهة الفيحاء مع أحد الجمعة المقبل في الجولة الخامسة.. قال الشلهوب: "المباراة صعبة على اعتبار أن أحد يسعى لتعويض خسارته أمام الفتح، ولكن لا بديل لنا عن الفوز".