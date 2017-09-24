الاتفاق يبحث عن بديل باخشوين

الدمام ـ خالد الشايع | Monday, 25 September 2017 - 00:00 am

تبحث إدارة نادي الاتفاق، عن بديل لعمر باخشوين الذي تم اختياره أخيراً نائباً لمدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

ووفق مصادر مطلعة، تسعى إدارة الاتفاق للتوصل إلى بديل يكون قادراً على تولي مهمة الإشراف على الفئات السنية في النادي التي كان يشغلها باخشوين. وسيكون المشرف الجديد عضواً في اللجنة الفنية المشرفة على الفريق الأول لكرة القدم، التي يعمل فيها حاليا صالح خليفة وسمير هلال، ومحمد الدوسري، إضافة للصربي ميودراج يسيتش مدرب الفريق.

وتتلخص مهام اللجنة الخماسية في الإشراف الفني على الفريق الأول، ودراسة التقارير الفنية التي يقدمها المدرب كل أسبوع، ومناقشته في قراراته الفنية التي تخص اللاعبين.

يذكر أن الاتفاق تعرض أمس الأول للهزيمة الثانية على التوالي بعد سقوطه على أرضه أمام ضيفه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وكان الاتفاق خسر ديربي الشرقية في الجولة الثالثة أمام جاره القادسية بهدفين مقابل هدف.