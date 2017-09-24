ماجد يبقي على أجهزة المنتخب السعودي الإدارية

الرياض ـ الرياضية | Monday, 25 September 2017 - 00:00 am

يتجه ماجد عبد الله، مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى الإبقاء على جميع أعضاء الجهازين الإداري والإعلامي خلال المشاركة في مونديال روسيا 2018.

وأبلغت "الرياضية" مصادر مقربة، أن أسطورة الكرة السعودية الذي عين مديراً للأخضر عقب تأهله إلى المونديال الروسي، لن يحدث تغييراً في الجهازين الإداري والإعلامي.

وسرت أنباء في وقت سابق تشير إلى نية المدير الجديد إعادة هيكلة الجهازين بعد إقالة طارق كيال المشرف السابق على الأخضر، وزكي الصالح مدير المنتخب.

ووفق المصادر ذاتها، ينتظر أن يجتمع ماجد عبد الله مع الجهازين خلال اليومين المقبلين من أجل مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالاستعداد للمشاركة في المحفل العالمي، والوقوف على المعوقات.

يشار إلى أن الجهاز الإداري يضم عمر باخشوين نائب مدير المنتخب، ومحمد الحميد منسق الأخضر، وبدر الجبيري إداري اللاعبين، وحامد الجارالله المسؤول المالي، إلى جانب فهد السليم المنسق الإعلامي، ويزيد الضويحي مصور المنتخب.

وستكون أولى المهام التي تتولاها أجهزة الأخضر تحت قيادة ماجد عبد الله ، الإعداد للمواجهتين التجريبيتين أمام جامايكا في السابع من أكتوبر المقبل، وغانا في العاشر من الشهر ذاته في مدينة جدة. وينطلق معسكر الأخضر المتزامن مع أيام "فيفا" تحت إدارة الأرجنتيني إدجاردو باوزا مدربه الجديد في الثاني من أكتوبر في جدة، ويستمر حتى العاشر منه.