دياز: للآسيوية طابع خاص

الرياض- الرياضية | Monday, 25 September 2017 - 18:25 pm

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الأول في الهلال على أحقية تواجد فريقا الهلال وبيروزي الإيراني في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2017م، كونهما يملكان لاعبين مميزين إضافةً لتخطيهم الأدوار التمهيدية بكل جدارة واستحقاق، جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر اليوم الاثنين بمقر إقامة بعثة الفريق العاصمي في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"؛ للحديث عن مواجهة الغد.



وأضاف "دياز": الهلال مستعد لياقيًا وفنيًا وبدنيًا لخوض هذه المواجهة التي تُعد من أهم لقاءات الموسم، ونملك لاعبين مميزين قادرين على صنع الفارق وتجاوز جميع الظروف للوصول إلى الهدف المطلوب.



وعن غياب اللاعب نواف العابد في لقاء الغد: أجاب "دياز": العابد يخضع حاليًا لبرنامج علاجي وتأهيلي، وأتمنى أن يعود سريعًا للمشاركة".



وأشار دياز إلى أن مباريات دوري أبطال آسيا لديها طابع اللعب السريع الضغط العالي؛ ونحن على أتم الاستعداد لخوض مثل هذه المباريات، وأضاف: وأفضل اللعب بمثل هذه المباريات القوية، ولن أغير النهج التكتيكي، واختتم حديثه بالشكل الجزيل للشعب الإماراتي على حفاوة الاستقبال غير المستغرب، ولهذا السبب الفريق يقيم معسكراته في "أبوظبي".