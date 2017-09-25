تركي آل الشيخ يشيد بنتائج لجنة استكشاف المواهب

الرياض - الرياضية | Monday, 25 September 2017 - 18:41 pm

أبدى تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة سعادته بالنتائج التي خرجت بها لجنة استكشاف المواهب خلال الثلاثة أيام الماضية، حيث كتب على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمدلله نتائج ممتازة خرجت بها لجنة استقطاب المواهب خلال الأيام الثلاثة الماضية، و سنعلن عن قرار يسعد بقية المواهب".



يشار إلى أن لجنة اسكتشاف المواهب اختارت خلال الثلاثة أيام الماضية 70 موهوباً من المتقدمين، منهم 4 حراس مرمى، و36 لاعب في خط الوسط، فيما اختارت 18 لاعباً في خط الدفاع، كما اختارت 18 لاعباً في خط الهجوم.