الهلال ينهي تحضيراته لموقعة الإيرانيين

أبوظبي - الرياضية | Monday, 25 September 2017 - 21:07 pm

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الإثنين تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة نظيره بيرسبولبيس الإيراني، في لقاء يقام مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية في أبوظبي، ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2017.



وتركزت الحصة التدريبية الهلالية على الجوانب الفنية، حيث فرض الجهاز الفني في بداية المران تدريبات لياقية، قبل أن يطبق رامون دياز المدير الفني للفريق عددًا من التدريبات الفنية والجمل التكتيكية المنوّعة التي يود انتهاجها في اللقاء.