إيقاف رئيس يوفنتوس الإيطالي لتعاونه مع المافيا

الألمانية - الرياضية | Monday, 25 September 2017 - 20:34 pm

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الإثنين، إيقاف أندريا أنييلى رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي لمدة عام واحد، بعد ضلوعه في عملية بيع تذاكر لصالح إحدى عصابات الجريمة المنظمة.



وتقرر أيضاً توقيع غرامة مالية على أنييلى تبلغ 20 ألف يورو (23 ألف و800 دولار)، فيما غرم نادي يوفنتوس بـ 300 ألف يورو، بالإضافة إلى إيقاف وتغريم ثلاث قيادات أخرى بالنادي الإيطالي.



وكانت النيابة العامة في إيطاليا قد طالبت إيقاف رئيس يوفنتوس، أحد أشهر الأندية في إيطاليا والعالم، لمدة عامين ونصف العام.



واتهم أنييلى بمنح تذاكر لدخول المباريات لبعض الجماهير المعروفة بسلوكها العنيف والتي ترتبط بعلاقات مع عصابات المافيا.



ومن جانبه أنكر أنييلى كافة الاتهامات الموجهة إليه.



واختير أنييلى الذي يترأس يوفنتوس منذ عام 2010، رئيساً لرابطة الأندية الأوروبية في مطلع سبتمبر الجاري.