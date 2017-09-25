أجويرو أمام فرصة ليصبح الهداف التاريخي لمانشستر سيتي

رويترز - الرياضية | Monday, 25 September 2017 - 22:02 pm

يمكن لسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي أن يصبح الهداف التاريخي لنادي مانشستر سيتي في حال هز شباك شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً الثلاثاء،.



وسجل المهاجم الأرجنتيني هدفاً في الفوز 5-0 على كريستال بالاس بالدوري يوم السبت الماضي، ليصبح على بعد هدف واحد من معادلة رقم ايريك بروك الذي سجل 176 هدفاً للفريق الإنجليزي في كافة المسابقات.



وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "أتمنى نجاحه في تحقيق هذا الإنجاز في أسرع وقت ممكن على الأقل حتى لا نتحدث عن ذلك، أثق للغاية أنه سيفعلها في المباراة المقبلة، سجل هدفاً في المباراة الأخيرة وسنحت له ثلاث أو أربع فرص أخرى لذلك من المهم أن تتاح الفرص للمهاجم".



وقال المدرب الإسباني، إن مهاجمه حافظ على قدراته الحاسمة في منطقة الجزاء واندمج أكثر في اللعب الجماعي مع الفريق.



وأضاف جوارديولا: "ربما نستعين به كثيراً الآن، لا نتطلع فقط للمسة الأخيرة، قبل ذلك كان سيرجيو يسجل الأهداف فقط، اندمج الآن مع الفريق وندرك دائما أنه جاهز، هو سريع للغاية عند الانطلاق وقدماه قويتان وأنا سعيد للغاية بأدائه".



وسيغيب عن سيتي، الذي سحق فينوورد 4-0 في مباراته الأولى بدور المجموعات، قائده المدافع فينسن كومباني المصاب في الكاحل وإيلكاي جندوجان الذي يعاني من مشكلة في ركبته.