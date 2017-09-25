كروس يعود لتشكيلة الريال أمام دورتموند

| Monday, 25 September 2017 - 21:47 pm

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، إن لاعب الوسط الألماني توني كروس قلل من مخاوف ريال مدريد بعد الإصابات المتتالية التي تعرضت لها التشكيلة في الآونة الأخيرة، وقد يكون جاهزاً لخوض مباراة بروسيا دورتموند الألماني بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً الثلاثاء.



وسيلعب الريال بدون الثلاثي المصاب والمؤلف من مارسيلو وكريم بنزيمة وماتيو كوفاتشيتش، إلا أن كروس سيعود للتشكيلة عقب غيابه عن الانتصار على ألافيس 2-1 مطلع هذا الأسبوع في الدوري المحلي، بسبب إصابة في أحد ضلوعه.



وقال زيدان للصحفيين اليوم الإثنين: "توني كروس لاعب في غاية الأهمية بالنسبة لنا، يبدو على ما يرام، سنرى غداً ما إذا كان جاهزاً لخوض اللقاء".



ولم يفز ريال في دورتموند من قبل على الإطلاق، حيث خسر ثلاث مرات خلال ست مباريات خاضها وتعادل في ثلاث مباريات، ويعاني الفريق من ضغط إضافي عقب بدايته السيئة في الدوري المحلي واحتلاله المركز الخامس برصيد 11 نقطة، بينما يتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.



وقال المدرب الفرنسي: "نتطلع للعب في دوري الأبطال في ملعب رائع للغاية، يمكن أن تتنفس نسمات دوري الأبطال".



وأضاف: "من الصعب اللعب في كل الملاعب، لكن الحقيقة أننا لم نفز هنا على الإطلاق، إنه تحد لنا".



وفاز بطل أوروبا 3-0 على أبويل نيقوسيا في المباراة الأولى بدور المجموعات، لكن زيدان يرى أن هناك حاجة لتحسين اللمسة الأخيرة للفريق أمام منافسه الألماني القوي الذي خسر مباراته الأولى في المجموعة أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي.