صافرة عمانية تضبط إياب الهلال وبيرسبوليس

الرياض- الرياضية | Monday, 25 September 2017 - 22:43 pm

عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء اليوم الإثنين، العماني أحمد أبو بكر الكاف، حكماً لمواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بين الهلال ونظيره بيرسبوليس الإيراني، والذي يقام في 17 أكتوبر المقبل، على ملعب السلطان قابوس في العاصمة العمانية مسقط.



يشار إلى أن الهلال يواجه فريق بيروزي مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من ذات البطولة، وكان الهلال قد تأهل لنصف النهائي عقب الفوز أمام العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل، في حين وصل بيروزي الإيراني إلى الدور ذاته بعد تفوقه على أهلي جدة بمجموع الأهداف 5-3.