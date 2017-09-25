ضربة موجعة للتعاون قبل موقعة الاتحاد

بريدة ـ نايف البدراني | Tuesday, 26 September 2017 - 00:00 am

تلقى الجهاز الفني لفريق التعاون الأول لكرة القدم ضربة موجعة قبل مواجهة الاتحاد الخميس المقبل ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي، بعد أن أظهرت الفحوصات التي أجريت أمس الإثنين للبرتغالي ريكاردو ماتشادو مدافع الفريق تعرضه إلى تمزق في العضلة الضامة، يحتاج على إثرها إلى فترة علاج وتأهيل تمتد لمدة خمسة أسابيع.

وكان ماتشادو قد تعرض لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع في مباراة ديربي القصيم أمام الرائد في الجولة الرابعة من دوري المحترفين السعودي.