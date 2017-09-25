حكام الجولة الخامسة.. دوليون
الرياض ـ سلطان العتيبي | Tuesday, 26 September 2017 - 00:00 am
أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء الحكام الذين سيضبطون الجولة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم، والتي سيكون قضاتها من الحكام الدوليين، وسيضبط الدولي فهد المرداسي قمة الجولة التي ستجمع الشباب والنصر في الرياض، فيما سيكون سلطان الحربي حكماً لمواجهة الباطن والفتح، بينما سيحكم خالد الطريس مواجهة الفيصلي والاتفاق.
وسيتولى شكري الحنفوش مواجهة الهلال والقادسية، ومواجهة الأهلي والرائد سيديرها تركي الخضير، وأخيراً لقاء الصاعدين الفيحاء وأحد سيقوده ماجد الشمراني.