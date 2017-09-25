أكد عبد الله عطيف، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أن الهلال وبيرسبوليس استحقا الوصول إلى هذا الدور من البطولة، وأضاف: "مستعدون من جميع النواحي جيدًا لخوض لقاء اليوم".وعن حضور الجمهور لقاء اليوم، قال: "جمهور الهلال لا