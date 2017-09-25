“المواليد” تختار 70 موهوبا.. والرئيس يوسع الجغرافيا

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 26 September 2017 - 00:00 am

أعرب تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عن سعادته بالنتائج التي خرجت بها لجنة استكشاف المواهب خلال الثلاثة أيام الماضية، وكتب على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله نتائج ممتازة خرجت بها لجنة استقطاب المواهب خلال الأيام الثلاثة الماضية، وسنعلن عن قرار يسعد بقية المواهب".

كما وجه تركي آل الشيخ بتمديد استقطاب الموهوبين لتشمل الرياض والأحساء وجازان.

يشار إلى أن لجنة اسكتشاف المواهب اختارت خلال الثلاثة أيام الماضية 70 موهوباً من المتقدمين، منهم 4 حراس مرمى، و36 لاعباً في خط الوسط، فيما اختارت 18 لاعباً في خط الدفاع، كما اختارت 18 لاعباً في خط الهجوم.