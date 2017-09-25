سنواجه أفضل فريق في آسيا

حمد الصويلحي متعب العبدالهادي عبد الإله المرحوم | Tuesday, 26 September 2017 - 00:00 am

وصف الكرواتي برانكو، مدرب فريق بيرسبوليس الإيراني الأول لكرة القدم، فريق الهلال بأنه أفضل وأصعب فريق في آسيا، وذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي سبق لقاء الفريقين أمس.

وقال: "سنخوض مواجهة قوية أمام فريق صعب، يعد أفضل فريق في آسيا، الفريقان يستحقان الوصول إلى دور نصف نهائي آسيا، ونتائج فريقنا تحسنت كثيرًا، وأصبحنا نملك فريقًا قويًّا، والدليل هو مباراتا الأهلي، وما قدمناه في الدور الماضي من البطولة".

وعن إيقاف مهاجمه مهدي تاريمي وغيابه عن هذا اللقاء، قال: "غياب مهدي مؤثر بالتأكيد، فهو أهم اللاعبين، ومن هدافي البطولة، لكننا نملك البديل الجاهز، رغم أهمية هذا اللاعب، وقيمته الفنية التي تعادل القيمة الفنية للاعب إدواردو في الهلال".

وأضاف: "نركز على روح المجموعة، وتركيزنا لا ينصب على لاعب واحد فقط.. والروح قد تتفوق على أي مشاكل أخرى داخل الملعب".