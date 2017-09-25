بيرسبوليس.. حلم يهدده النقص

حمد الصويلحي متعب العبدالهادي عبد الإله المرحوم | Tuesday, 26 September 2017 - 00:00 am

أكمل فريق بيرسبوليس الإيراني الأول لكرة القدم كامل استعداداته لمواجهة مضيفه فريق الهلال لكرة القدم، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2017، والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتية، قبل أن يستضيف مجمع السلطان قابوس في بوشر لقاء الإياب في الـ 17 من أكتوبر المقبل.

ويعاني فريق بيرسبوليس الإيراني من غيابات بعض لاعبيه؛ نتيجة الإيقافات بالبطاقة الملونة، بالإضافة إلى القرار الدولي الصادر قبل أيام من قبل فيفا في حق أبرز مهاجمية "مهدي طارمي" على خلفية رحيله عن "ريزا سبور" التركي دون رغبة النادي.

وأشار الموقع الرسمي للفريق الإيراني إلى أن الفريق سيفقد لاعب وسطه الدفاعي كمال كاميا بينيا، إلى جانب مدافعه محمد أنصاري، الذي يستطيع اللعب في مركز الظهير الأيسر أيضًا، بسبب البطاقات الملونة.

وأشار موقع بيرسبوليس إلى أن المدافع الدولي سيد جلال، قائد الفريق، لم يضمن مشاركته بعد، لعدم تعافية من الإصابة.

ورشَّح موقع النادي الإيراني لاعب الوسط الدفاعي الشاب أحمد نور إلهي، 24 عامًا، والمدافع محسن ربيع خواه، 29 عامًا؛ لشغل مكاني كمال كاميا بينيا وجلال حسيني.

وبثّ الموقع بعض الطمأنينة إلى جمهور الفريق القلق من غياب طارمي، بالإشارة إلى أن الثنائي،علي بور، والنيجيري جودوين منشا، في أفضل حالاتهما لقيادة الهجوم.