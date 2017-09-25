السرية تحيط تدريب الهلال الأخير

حمد الصويلحي متعب العبدالهادي عبد الإله المرحوم | Tuesday, 26 September 2017 - 00:00 am

أغلق فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء أمس الإثنين صفحة تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة نظيره بيرسبوليس الإيراني مساء اليوم، ضمن ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2017، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين على أرض ملعب محمد بن زايد.

وأحكم المدرب الهلالي قبضته على مداخل الملعب الذي احتضن التدريب؛ من أجل فرض السرية، بعد أن تم السماح للإعلاميين بالدخول في أول ربع ساعة، والمسموح بها من قبل الاتحاد الآسيوي.

وتركّزت الحصة التدريبية للاعبي الفريق الهلالي على الجوانب الفنية، وفي بداية المران، فرض الجهاز الفني تدريبات لياقة باستخدام الكرة، قبل أن يطبّق مدير الجهاز الفني الأرجنتيني رامون دياز عددًا من التدريبات الفنية، والجمل التكتيكية المنوّعة التي يود انتهاجها في اللقاء.

وشهدت التدريبات حضور المهندس عبد الرحمن النمر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، وعدد من منسوبي السفارة السعودية في الإمارات العربية المتحدة.