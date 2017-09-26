بهاتريك خربين.. الهلال يضع قدماً في نهائي القارة

أبوظبي - الرياضية | Tuesday, 26 September 2017 - 20:54 pm

وضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قدماَ في نهائي دوري أبطال آسيا 2017، بعد أن تغلب مساء اليوم الثلاثاء على نظيره بيرسبوليس الإيراني بنتيجة 4/0، في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة القارية.



وتقدم الهلال بالهدف الأول عن طريق عمر خربين عند الدقيقة 30، فيما أضاف ياسر الشهراني الهدف الثاني عند الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين مقابل لا شيء، ومع انطلاقة الشوط الثاني منح حكم اللقاء عبدالله عطيف البطاقة الصفراء الثانية ليخرج من المباراة، فيما استطاع عمر خربين من تجاوز طرد زميله ليضيف الهدف الثالث عند الدقيقة 54، ليعود السوري مرة أخرى ويسجل الهدف الثالث له في المباراة والرابع للهلال عند الدقيقة 88.



وتقام مواجهة إياب بين الفريقين يوم الثلاثاء 17 أكتوبر في مجمع السلطان قابوس في العاصمة العمانية مسقط.