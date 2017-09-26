تركي آل الشيخ: مبروك لممثل الوطن
الرياض- الرياضية | Tuesday, 26 September 2017 - 21:34 pm
بارك تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة لنادي الهلال بمناسبة فوزه اليوم الثلاثاء برباعية نظفية على نظيره بيرسبيوليس الإيراني في ذهاب دوري أبطال آسيا 2017.
وذكر رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أبارك فوز ممثل الوطن فريق الهلال.. وإلى النهائي بإذن الله وتحقيق بطولة آسيا.
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ وعد الهلاليين بتقديم مكافأة مالية بواقع (100 ألف ريال) لكل لاعب من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في حال تجاوز الدور نصف النهائي والوصول للمباراة النهائية ببطولة دوري أبطال آسيا.