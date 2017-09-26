أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الإثنين تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة نظيره بيرسبولبيس الإيراني، في لقاء يقام مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية في أبوظبي، ضمن مبا