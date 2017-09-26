جوميز: أنا حزين.. أكملوا المسيرة

الرياض - الرياضية | Tuesday, 26 September 2017 - 22:11 pm

ثمن الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، الجهود التي قام بها المدرب ريكاردو جوميز خلال فترة عمله بالنادي وقدم له درعاً تذكاري من النادي بعد أن استقبله بمكتبه مساء اليوم الثلاثاء، متمنياً له التوفيق.



هذا وقد أقام النادي العاصمي حفل وداع للمدرب البرازيلي ريكاردو غوميز، وذلك على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود ( يرحمه الله ) بدأ بلقاء للمدرب مع اللاعبين حيث قام بوداعهم فرداً فرداً ثم تحدث معهم قائلاً: "أودعكم وأتمنى أن تكملوا العمل الجيد الذي بدأناه لقد قضينا مع بعضنا البعض اياماً جميلة".



وأضاف: "قضيت في التدريب عشرين سنة وانتم كمجموعة وكأفراد تملكون امكانيات ممتازة واتمنى أن يكون التوفيق حليفكم".



وأردف" :أنا حزين لمغادرة النصر الذي عشت فيه ثلاثة أشهر لم أشعر خلالها بالغربة لأننا كنا أسرة واحدة علاقاتنا مع بعضنا البعض جيدة وأنا متأكد من أن النصر سيعطي الكثير لجماهيره".