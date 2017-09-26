رونالدو يقود ريال مدريد لفوز تاريخي على دورتموند

ألمانيا - (أ ف ب) | Tuesday, 26 September 2017 - 23:49 pm

عاد ريال مدريد الإسباني من ملعب بوروسيا دورتموند الألماني بفوزه الثاني وجاء بنتيجة 3-1، فيما تألق هاري كاين وقاد توتنهام للفوز على مضيفه ابويل نيقوسيا القبرصي 3-صفر بتسجيله الأهداف الثلاثة، وذلك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لدوري ابطال اوروبا في كرة القدم.



ويدين ريال الذي استهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على ابويل نيقوسيا القبرصي 3-صفر، بفوزه الثاني الى الويلزي غاريث بايل الذي سجل الهدف الأول (18) والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذين سجل ثنائية ( 50 و79)، ورفع رصيده الى اربعة أهداف في مباراتين.



وكان الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ صاحب الهدف الوحيد لدورتموند (54) دون أن يكون ذلك كافيا لتجنيب فريقه الهزيمة الثانية بعد تلك التي تلقاها في الجولة الأولى على ملعب "ويمبلي" أمام توتنهام 1-3.



ومن جهته، عاد توتنهام من العاصمة القبرصية بفوز كبير ثان على ابويل نيقوسيا 3-صفر بفضل كاين الذي سجل الأهداف الثلاثة (39 و62 و67)، رافعا رصيده الى 9 اهداف في 8 مباريات خاضها هذا الموسم.