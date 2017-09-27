غدا.. اتحاد الكرة يفتح ملف المنتخبات

جدة ـ أحمد اللوقان | Wednesday, 27 September 2017 - 00:00 am

يفتح الاتحاد السعودي لكرة القدم ملف مشاركات المنتخبات الوطنية ومناقشة خطة عمل جديدة للمنافسات المقبلة في اجتماع تحتضنه مدينة جدة برئاسة عادل عزت.

ويصادق أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم على تعيين عبدالإله مؤمنة أميناً عاماً.

ويعد هذا الاجتماع الأول للاتحاد منذ تأهل المنتخب الأول لكرة القدم في الخامس من سبتمبر الجاري إلى فعاليات كأس العالم 2018 في روسيا. وكان عادل عزت رئيس اتحاد القدم السعودي أعفى في 13 سبتمبر الجاري عادل البطي من منصب الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم وعين عبدالإله مؤمنة عضو مجلس الإدارة بدلاً عنه.