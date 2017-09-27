أسلحتنا أمام النصر ستقودنا للفوز

الرياض ـ سلطان العتيبي | Wednesday, 27 September 2017 - 00:00 am

حذر أحمد المسعود المتحدث الرسمي باسم نادي الشباب، من التساهل في مباراة النصر المقبلة في الجولة السادسة من الـدوري السعودي للمحترفيــن، وأوضـــح المسعود أن الشباب تنتظره مباراة صعبة ومهمة أمام النصر الذي يسعى إلى العودة للواجهة في هذه الجولة.

وزاد بقوله: "النصــر فريق منافس وسيدخل بكل قوته كما هو الحال بالنسبة للشباب الذي سيكون كاملاً بلا أي غيابات، بعد عودة الجزائري جمال بلعمري من الإصابة ومشــاركته في التدريبات الجماعية".

وأضــاف: "مايـك نويل المدرب الإنجليزي المؤقت، هو من سيشرف على الفريق الشبابي في هذه المباراة، قبل أن يسلم الدفة الفنية لدانيال كارينيو المدرب الأوروجوياني الجديد، الذي سيكون موجودًا في المدرجات لمتابعة المباراة".