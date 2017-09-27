نظافة شباك الهلال ثمرة عمل جماعي

جدة ـ أحمد اللوقان | Wednesday, 27 September 2017 - 00:00 am

أبدى عبد الله المعيوف، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، سعادته بنيله أفضلية الحفاظ على شباك مرمى فريقه أطول مدة خلال النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 2017م، بواقع خمس مباريات، مشيرًا إلى أن السعادة الأكبر تكمن في فوز الهلال على بيرسبوليس الإيراني أمس بأربعة أهداف نظيفة، واقترابه من الوصول إلى المباراة النهائية.

وبين لـ "الرياضية " المعيوف أن حفاظه على شباك مرمى فريقه خمس مباريات دون ولوج أي هدف فيه، كان بفضل الله، ثم بفضل تعاون اللاعبين جميعًا في الفريق لتحقيق الهدف الأهم، وهو مواصلة السير نحو لقب دوري أبطال آسيا بثبات.

وأشار المعيوف إلى أن الفريق قطع نصف المشوار نحو نهائي الأبطال، وبقي النصف الآخر، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهد من أجل تحقيقه، رافضًا في الوقت ذاته كل ما يتردد حول أن النتيجة الكبيرة التي حققها الفريق في مباراة أمس ستخدر الهلال في مواجهة الإياب.

وأوضح المعيوف: "الهلال فريق كبير، ولديه إدارة مميزة، وجهازان إداريان وفنيَّان على قدر عال من الوعي، ولاعبون محترفون؛ لهذا فهم يدركون تمام الإدراك أن الأهداف الأربعة ستكون دافعًا لهم للوصول إلى النهائي وليس العكس".

وأضاف: "سنلعب المباراة المقبلة ـ بإذن الله ـ على أنها الشوط الثاني، حيث سندخل فيها بحثًا عن الانتصار؛ لتعزيز موقف الفريق في دوري أبطال آسيا".