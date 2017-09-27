اليوم.. انطلاق دوري شباب الطائرة

الرياض ـ واس | Wednesday, 27 September 2017 - 00:00 am

تنطلق اليوم مسابقة الدوري السعودي الممتاز لكرة الطائرة لدرجة الشباب بمنافسة 12 فريقاً على لقب الدوري، وتلعب المباريات بنظام دورين، إذ تشهد الجولة الأولى من المسابقة إقامة خمس مباريات، تجمع الاتحاد والخليج على صالة نادي الاتحاد في جدة، ويلتقي الترجي والابتسام على صالة نادي الخليج، ويستضيف فريق الهلال نظيره التضامن على صالة نادي الهلال في الرياض.

وتقام الجمعة المقبلة مباراتا الأهلي والموج على صالة نادي الأهلي، ويلتقي الوحدة والجواء على صالة نادي الوحدة في مكة المكرمة، فيما تأجلت مواجهة اليرموك والنهضة.