يد العربي تقبض على الصدارة

الرياض ـ فهد البطاح | Wednesday, 27 September 2017 - 00:00 am

تصدر فريق العــربي الأول لكرة اليد تـــرتيب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الممتازة لكرة اليد بعد فوزه على العروبة 26ـ 20 في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة نادي العـروبة في الجوف. ورفع العـــربي بذلك رصيده إلى 4 نقاط متقدماً على مضر صاحـب الأربع نــقــاط بــفارق الأهــداف، وذلك بعد أن تغلب مضر على نظيـــره الخليج 25ـ19 في قـــمة لقاءات الجولة الثانية، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الهيئة العامة للــريــاضة في الدمــام، وشهد اللقاء سيطرة مضر من البـداية واستطـــاع توسيع الفارق بالحضور الذهني من اللاعبين حسن الخضراوي ومحمد عباس هجومياً وسط دفاع محكم وفي المقابل لم يستثمر الخليج انتصاره الماضي على النور وعاد إلى المركز الخامس برصيد نقطتين.

وسبقت مباراة مضر والخليج مواجهــة النور والتـــرجي، وعلى الرغم من بداية الترجي الجيدة لكن لاعبي النور مع مرور الوقت نجحوا في تسيير المواجهة بالصورة التي يريدونها لتنتهي المباراة بنتيجة 28ـ15 لمصلحة النور الذي صعد إلى المركز الثالث برصيد نقطتين.

واستطاع فريق الوحدة أن يستـهــل مـشـــواره بالانتصـــار على نظيـره المحيط بنتيجة 30ـ 25 في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الشرائع في مكة المكرمة.