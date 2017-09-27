الثعالب والكلاب.. مشكلة ننتظر حلها

الدمام ـ حماد الدوسري | Wednesday, 27 September 2017 - 00:00 am

برر عبدالعزيز الحربي مدير صالة الهيئة العامة للرياضة في المنطقة الشرقية وجود الكلاب الضالة في داخل ممرات الصالة بوجود الصالة في أرض خالية من البنيان، الأمر الذي يجعله مكاناً مناسباً للكلاب التي تعج بها منطقة الراكة، وقال: كل من يسكن في المنطقة الشرقية يعاني كثرة هذه الكلاب الضالة على الرغم من أننا نبذل جهوداً كبيرة في منعها وإبعادها.

وأضاف: راسلنا البلدية أكثر من مرة، وهي تتعاون معنا بشكل جيد، وترسل فرقاً لمكافحة الكلاب، ولكن سرعان ما تعود للتجمع من جديد، مستغلة كون الأرض أشبه بالبراري".

وكشف لـ "الرياضية" الحربي أن الأمر لا يقتصر على الكلاب فقط، بل تعداها إلى وجود عدد من الثعالب في المنطقة، وداخل أسوار الصالة. وتابع "لاحظنا في الفترة الأخيرة وجود عدد من الثعالب، وهذه مشكلة أخرى نعانيها في ظل الزيارات العديدة للصالة من قبل صغار السن سواء لاعبين أو مدارس أو فعاليات".

وأضاف: "للأسف لا يوجد حل جذري لهذه المشكلة حتى الآن، وكل ما يحدث هو مجرد حلول وقتية من البلدية، لا تساعد في القضاء على أصل المشكلة".