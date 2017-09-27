الدراجات يحقق أرقاما “عربية” جديدة

الرياض ـ فهد البطاح | Wednesday, 27 September 2017 - 00:00 am

استــقـبــل أمس صباح الكريــــديس رئيس الاتحـاد السعودي للدراجات والمهندس فواز أبو طالب المدير التنفيذي للاتحاد، المنتخب السعودي للدراجات أثناء وصـــولهـم إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعد الانتهاء من مشاركتهم في دورة الألعـاب الآسيوية الخامسة للصالات المغــلــقة والتي أقيمـت في تركمانستان.

وحقــق الأخضر أرقــــاماً جديدة في سبــاق السرعة الفرقية بتسجيـــلهــم زمن 48:409 ثانية كأول منتخــب عربي يحقق زمن أقل من 50 ثانية ، مع تحقيق الدراج محمد المشيخص زمن 10:955 ثانية في سباق السرعة الفردية كأول دراج عربي يحـقق زمن أقل من 11 ثانية.