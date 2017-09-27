اتحاد التنس يبدأ خطوات التطوير

الرياض ـ فهد البطاح | Wednesday, 27 September 2017 - 00:00 am

اعتـمد الاتـحـاد السعـــودي للتنس البرنامج الزمني للموسم الرياضي 1438ـ1439 الموافق 2017ـ2018م، بــالإضــافة إلى إقرار الخطة الإستراتيجية لتطوير الاتحاد ولعبة التنس في المملكة العربية السعـوديـــة وبرنامج الرياضيين النخبة.

ودعا الاتحاد السعودي للتنس المهتمين والمنتسبين إلى اللعبة التنس إلى الاطلاع على النسخة المبدئية لمشروع تطوير اتحاد لعبة التنس وإبداء مرئياتهم في خطوة تسجل لإدارة الاتحاد وتتوافق مع رؤية السعودية 2030 في إشراك المجتمع في التطوير.

من جهـته وافـــق الاتحاد السعودي للعبة على تشكيل فريق عمل مكون من المهنـدس علي سعد الدين بالإضافة إلى نائب الرئيس والمدير التنفيذي للاتحاد لتسويق أنشطــــة الاتحـاد والبطـــولات الآسيوية والدولية بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيع ونشر ممارسة التنس والوصول للمنشآت والممارسين.