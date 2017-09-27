للمرة الثالثة.. السعودية تترأس مؤتمر اليونسكو

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 27 September 2017 - 00:00 am

فازت أمس السعوديــــة برئــاسة مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطـــات حتى 2019م للمرة الثالثة على التوالي وذلك في انطلاق أعمال المؤتمر السادس للأطراف للميثاق الـــدولي لمحاربـــة المنشطات في الرياضة والتي انطلقت في مقر المنظمة في فرنسا بحضور نائب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتــربية والتعـلـــيم والثقــافة "اليونسكو" و16 وزيراً للشبــاب والريــــاضـة من دول العالم، وبحضور رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ود. إبراهيم البلوي سفيـــر خادم الحرمين الشريفين لدى اليونسكو إضافة إلى ممثلي 188 دولة.

وشهدت أعمال المؤتمر التي انتهت اليوم، مراسم انتخابات رئيس ونواب الرئيس خلال الفترة من 2017م وحتى نهاية عام 2019م. من جهته، عبر الدكتور صالح القنباز رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات رئيس مؤتمر اليونسكو للأطراف لمكافحة المنشطات عن سعادته بفوز السعودية للمرة الثالثة برئاسة مؤتمر اليونسكو.