“الأولمبية” تفتح باب الترشح

الرياض ـ واس | Wednesday, 27 September 2017 - 00:00 am

أعلــنت أمس اللجـنة الأولمــبـية السعوديـــة، عن فتح باب الترشح لرئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، للفترة المتبقية من الدورة الأولمبية الحــالـيــــة 2017ـ 2020م، وقد تم إرسال استمارات التـرشح والحضور لأعضاء الجمعية العمومية، لحضور الجمعية العمـومية غير العادية، التي ستعقد الخميس 22ـ1ـ1439هـ الـمـــوافــــــق 12ـ10ـ2017م عـند الـساعـــــة الواحدة ظهراً في قـــاعة المؤتمرات الكـبرى في مـقر اللـجـنة الأولمبيــة السعودية في مدينة الرياض.

هذا وسيتم خلال الجمعية العمومية غير العادية، انتــخاب رئيس جديد لمجـلس الإدارة، على أن تـتـوافر في المرشح الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للجنة الأولمبية، وقواعد الانتخابات الداخـلية لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وجميع القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وقد حدد يوم الأحد 18ـ1ـ1439هـ الموافـــق 8ـ10ـ2017م عند الساعة الثانية ظهراً كآخر موعد لتسليم الاستمارات.