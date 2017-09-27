التعادل الإيجابي يحسم مواجهة شنغهاي واوراوا

الرياضية - رويتز | Wednesday, 27 September 2017 - 16:59 pm

لم يحافظ شنغهاي الصيني على التقدم بهدف، وخرج بالتعادل 1-1 مع ضيفه أوراوا رد دياموندز في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الأربعاء.



وتقدم البرازيلي هالك بتسديدة هائلة بعيدة المدى عند الدقيقة 15، لكن يوسوكي كاشيواجي أدرك التعادل للفريق الياباني بتسديدة من داخل المنطقة عند الدقيقة 28.



ويستضيف أوراوا مباراة الإياب في سايتاما في 18 أكتوبر، وكان الهلال السعودي اقترب من بلوغ النهائي عقب فوزه 4- صفر على بیرسبولیس الإيراني في المباراة الأخرى بذهاب قبل النهائي أمس الثلاثاء.



ويتأهل بطل آسيا للمشاركة في كأس العالم للأندية نهاية العام الجاري.