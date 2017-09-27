ريال مدريد يبقي فاران في صفوفه حتى 2022

الرياضية - الفرنسية | Wednesday, 27 September 2017 - 17:21 pm

أعلن ريال مدريد بطل اسبانيا واوروبا لكرة القدم، أن مدافعه الفرنسي الدولي رافايل فاران مدد عقده معه سنتين اضافيين حتى 2022.



وجاء في بيان النادي الملكي اليوم الاربعاء: "أن نادي ريال مدريد وفاران توصلا إلى إتفاق حول تمديد عقد اللاعب حتى 30 يونيو 2022".



ويلعب فاران في صفوف ريال مدريد منذ 2011 آتيا من لنس الفرنسي، وقد فرض نفسه أساسيا في تشكيلة الفريق الملكي، خصوصا بعد التخلي عن المدافع البرتغالي بيبي هذا الصيف.



ويتبع ريال مدريد سياسة تمديد عقود لاعبيه كما فعل مع البرازيلي مارسيلو حتى 2022، صانع الالعاب ايسكو 2022، الظهير داني كارفاخال 2022، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما 2021 ولاعب الوسط الدفاعي ماركوس ليورنتي 2021.