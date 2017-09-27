العابد يتعافى.. والهلال يعود إلى أبوظبي

الرياض - الرياضية | Wednesday, 27 September 2017 - 18:45 pm

شارك نواف العابد لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم في تدريباته فريقه اليوم الإربعاء، وذلك بعد غيابه في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها، حيث غاب العابد الأسبوع الماضي عن كلاسيكو الجولة الماضية أمام الاتحاد دورياً، ومواجهة الأمس أمام الفريق الإيراني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2017.



من جهة أخرى، قرر الأرجنتيني رامون دياز مدرب الأزرق، إقامة معسكراً إعدادياً في أبوظبي لمدة أسبوع، بداية من الإثنين المقبل وحتى يوم الأحد ما بعد المقبل، وهي الفترة التي ستشهد فترة توقف المسابقات المحلية في أيام "فيفا"، والتي سيلعب الأخضر فيها مواجهتان وديتان، وذلك استعداداً لكأس العالم 2018، أمام المنتخب جامايكا يوم السابع من أكتوبر، ويوم العاشر من الشهر ذاته أمام المنتخب الغاني.