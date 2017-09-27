الهلال يطلب إعفاء لاعبيه الدوليين من معسكر الأخضر

الرياض- الرياضية | Wednesday, 27 September 2017 - 20:17 pm

طلب نادي الهلال من اتحاد القدم السعودي إعفاء لاعبيه الدوليين من معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المقبل في أيام "فيفا" بحجة استحقاقاته الآسيوية لمواجهة بيرسبوليس الإيراني في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2017م.



وجاء طلب الإدارة الزرقاء بإعفاء اللاعبين الدوليين من معسكر الأخضر المقبل، سعياً لتجنب الأرهاق قبل موقعة الفريق الإيراني 17 أكتوبر.



وسيلعب الأخضر السعودي في فترة التوقف المقبلة مواجهتان وديتان، وذلك استعداداً لكأس العالم 2018، أمام المنتخب جامايكا يوم السابع من أكتوبر، ويوم العاشر من الشهر ذاته أمام المنتخب الغاني.