ملعب محمد بن زايد يسجل أعلى حضور في مباريات دوري الأبطال

الرياض - الرياضية | Wednesday, 27 September 2017 - 21:40 pm

سجل ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، رقماً قياسياً في الحضور الجماهيري في مباريات دوري أبطال آسيا، حيث سجلت مباراة الهلال السعودي وبیرسبولیس الإيراني، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2017 يوم أمس أعلى حضور في مباريات دوري الأبطال الآسيوي برقم يصل إلى 11 ألف مشجع في المواجهة التي شهدت فوز الفريق السعودي على نظيره الإيراني 4-0.



وكان النادي العاصمي قد اختار منذ وقت مبكر ملعب الجزيزة الإماراتي ملعباً له أمام الفريق الإيراني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.