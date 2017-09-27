سان جيرمان يكتسح بايرن ميونيخ بثلاثية في دوري الأبطال

باريس - رويترز | Wednesday, 27 September 2017 - 23:45 pm

واصل باريس سان جيرمان تألقه بفضل هجومه القوي ليكتسح ضيفه بايرن ميونيخ 3-صفر ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.



وسحق الفريق الفرنسي منافسه سيلتيك 5-صفر في جلاسكو ضمن الجولة الأولى ليتصدر المجموعة بست نقاط من مباراتين بفارق ثلاث نقاط عن بطل الدوري الألماني الذي تساوى مع سيلتيك في رصيد النقاط بعد فوز الفريق الاسكتلندي 3-صفر على مضيفه اندرلخت البلجيكي اليوم.



ومنح هدف داني الفيس المبكر بعد دقيقتين من البداية التقدم لأصحاب الأرض بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة من مواطنه نيمار.

وضاعف ادينسون كافاني النتيجة في الدقيقة 31 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة من كيليان مبابي.



وواصل مبابي، المنتقل من موناكو إلى سان جيرمان على سبيل الإعارة الصيف الماضي، تألقه وصنع الهدف الثالث لنيمار عندما راوغ ديفيد الابا ببراعة ومرر للمهاجم البرازيلي الذي سدد في شباك سفين اولريتش حارس الضيوف.



وافتقد بايرن ميونيخ، الذي وضع المدافع ماتس هوملز والجناحين ارين روبن وفرانك ريبري على مقاعد البدلاء، السرعة في الهجوم وتعرض لضغط هجومي كبير رغم تقديم أداء جيد في وسط الملعب خلال الشوط الأول.